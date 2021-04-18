«Зенит» хочет купить защитника «Барселоны» Юмтити

Петербургский «Зенит» интересуется защитником «Барселоны» Самуэля Юмтити, сообщил итальянский журналист Маттео Моретто в своём «Твиттере».
Сообщалось, что в услугах 27-летнего француза заинтересованы лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе) получил шесть жёлтых карточек. В нынешнем сезоне француз успел провести 10 матчей за сине-гранатовых. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Барселона» готова расстаться с Юмтити ближайшим летом. Руководство сине-гранатовых включило Самуэля в список игроков, по которым каталонский клуб готов рассмотреть предложения. Transfermarkt оценивает стоимость французского защитника в € 10 млн.
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