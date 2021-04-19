Дубль Депая принёс «Лиону» победу над «Нантом». Отставание от лидера Лиги 1 — три очка
В матче 33-го тура французской Лиги 1 «Лион» переиграл «Нант». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
На пятой минуте нападающий «Лиона» Мемфис Депай открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Лукас Пакета. В конце первого тайма Депай оформил дубль. забив с пенальти. Во втором тайме защитник «Нанта» Николя Паллуа отыграл один мяч.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистенты — Фредерик Акетт и Хишам Закрани. Резервный арбитр — Ромен Делпеш.
«Лион» набрал 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» (28) — находится на 19-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (70).
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