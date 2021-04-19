Экс-президент «Спартака»: болельщики — бесконтрольная субстанция, закипающая, как вулкан

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу поведения болельщиков.

«Болельщики — субстанция, которую понять невозможно. Я ещё в свою бытность помню, когда они начинали поносить Романцева. Я у всех спрашивал: как такое вообще возможно. Это приводило в ступор порой. Болельщики — бесконтрольная субстанция, которая закипает, как вулкан, может в любой момент взорваться и начать извержение. Закономерности нет. Выигрывал бы Тедеско как Николич, а потом матч проиграл — начали бы кричать. На это не надо обращать внимание.

Конечно, проиграть аутсайдеру — ужасно, но проиграл же не Тедеско. Он виноват, что только два хороших защитника? Это разве проблема Тедеско? Что он может сделать? Нападение отличное, пыталось забить. Беленов прекрасно сыграл, как и Гильерме в прошлом матче. Если у Тедеско один Жиго в защите, что он может сделать? Кутепов не готов, как и края. Предпоследняя команда в таблице делает со «Спартаком» всё, что хочет. Надо смотреть, что будет с ЦСКА. Если оборона останется прежней, понимаете, какой может быть кошмар? Смотрел сегодня матч «Сочи» — ЦСКА, у армейцев есть кому атаковать. У них ещё Дивеев эти штрафные забивает», — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».