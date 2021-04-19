«Переизбыток истеричности от судейства влияет на «Спартак». Колонка Червиченко

«Уфа» сенсационно обыграла «Спартак», выкинув москвичей со второй строчки таблицы. Бывший президент красно-белых и колумнист «Чемпионата» Андрей Червиченко объяснил, почему «Спартак» проиграл в день рождения клуба и поддержал высказывания бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова.

Газизов вернулся и забрал перчатку. «Спартак» выбыл из борьбы за золото после 0:3 от «Уфы» Вот так подарочек болельщикам «Спартака» на день рождения клуба!

«Спартак» слишком сильно расслабился и вышел с шапкозакидательским настроением. Первые 15 минут показывали, что команда считает, будто она выиграла, стоит домучиться 80 минут и можно идти в раздевалку отмечать второе место. У москвичей не было ни давления, ни остроты. «Уфа» почувствовала, что «Спартак» не хочет напрягаться, и время от времени огрызалась, а потом поняла, что можно перевести ход игры в свою пользу. Тревожным звонком, как мне кажется, должен был стать удар Андрича головой с пяти метров, но «Спартак» продолжил дремать.

Стоит отметить, что Промес в этом матче один пытался полностью отдаваться игре. Ну а потом «Спартак» пропустил и посыпался. Отсутствие Джикии показывает, что оборона с ним и без него – две большие разницы. «Спартак» мог пропустить и пять, и шесть мячей, один Андрич должен был забивать два-три. Спартаковцы поняли, что ситуация ужасная только минуте на 60-й. После этого побежали отыгрываться, но было поздно.

Думаю, руководству нужно было настраивать команду, потому что ЦСКА проиграл, «Зенит» еле отскочил, «Локомотив» не по-честному набрал три очка. Всё благоволило к тому, чтобы набрать три очка и закрепиться на втором месте.

Надо было не шутками про фиалки и перчатки заниматься, а, повторюсь, настраиваться. Теперь самое время Газизову шутить про чёрные венки и чётное количество гвоздичек.

Джикия и Жиго хороши в связке, друг друга страхуют, понимают. Конечно, Джикия важнее для команды, но, повторюсь, в связке они хороши. А сейчас, даже не знаю… Жиго сильно подвёл команду, получив эту красную карточку. Оспаривать её смысла нет, все видели, что удар был. А потом, что устроил Самуэль, когда получил карточку… Неизвестно ещё, что судья запишет в протоколе. За сезон у Жиго уже вторая красная карточка. По идее, он может пропустить один матч, но там была какая-то потасовка. Судя по тому, как «Локомотив» расправляется со всеми вне футбольного поля, я не исключаю, что Жиго может получить больше, чем один матч.

«Мы играли как дети». Тедеско не узнал свою команду в матче с «Уфой» Леонид Федун потребовал извинений от игроков и тренеров «Спартака», а Шамиль Газизов признался, что не общался с бывшим боссом.

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Привязывание выступлений к датам не приносят пользы клубу. То ли расхолаживают, то ли сбивают настрой. Все вот эти причитания, которые сейчас начались по поводу того, что «Спартаку» сто лет и нужно становиться чемпионами… А в 101 не нужно становиться чемпионами? А в 99 тоже? А почему именно «Спартак»? С таким же успехом и «Сочи» может претендовать на чемпионство: в 1922 году они были «Динамо» Ленинград. Почему не им-то? Такие вещи для привлечения публики, пиара и атмосферы неплохи, но главное, чтобы игроки на это не отвлекались. Сегодня игроки «Спартака» подошли ментально разобранными и уже победившими. Ещё и праздник такой вокруг: красивое начало и родственники Старостина.

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Переизбыток истеричности от судейства тоже влияет на «Спартак». Руководство, футболисты и бывшие игроки, как Мелкадзе, повторяют словно мантру: «Проиграли из-за того, что засудили. По игре мы сильнее, проиграли из-за негодяев судей». Да, один момент обсасывали, что от живота Пабло мяч попал в руку, – до сих пор у всех нет единого мнения. Эпизод не был решающим, а обсуждают, как будто все моменты должны приводить к голу. Сегодня пенальти «Уфы» не привёл к голу. Кто может гарантировать, что, поставь там пенальти, Гильерме, который на кураже, его не отобьёт? Из таких крупиц складываются причины сегодняшнего поражения: «Нас душат судьи, сегодня они будут судить нормально, в тот раз они облажались». Но как мы видим по истории с «Ростовом», после негодяя Лапочкина ничего не помешало негодяю Вилкову исполнить то, что он исполнил. Этим нелюдям всё равно. Хачатурянц борется, молодец, но пока этого не хватает. Ашот побеждает тех, кто в поле, но ему ещё предстоит разогнать банду Калошина, которая сидит на VAR и непонятно что творит. А ведь они смотрят в несколько мониторов! Судья в поле может не увидеть момент в динамике, но как не может увидеть человек с несколькими мониторами? Я считаю, что только за деньги.

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Болельщики — субстанция, которую понять невозможно. Ещё в бытность свою помню, когда они начинали поносить Романцева, я у всех спрашивал: как такое вообще возможно. Это приводило в ступор порой. Болельщики – бесконтрольная субстанция, которая закипает, как вулкан, может в любой момент взорваться и начать извержение. Закономерности нет. Выигрывал бы Тедеско, как Николич, а потом матч проиграл – начали бы кричать. На это не надо обращать внимание. Конечно, проиграть аутсайдеру – ужасно, но проиграл же не Тедеско. Он виноват, что только два хороших защитника? Это разве проблема Тедеско? Что он может сделать? Нападение отличное, пыталось забить. Беленов прекрасно сыграл, как и Гильерме в прошлом матче. Если у Тедеско один Жиго в защите, что он может сделать? Кутепов не готов, как и края. Предпоследняя команда в таблице делает со «Спартаком» всё, что хочет. Надо смотреть, что будет с ЦСКА. Если оборона останется прежней, понимаете, какой может быть кошмар? Смотрел сегодня матч «Сочи» – ЦСКА: у армейцев есть, кому атаковать. У них ещё Дивеев эти штрафные забивает.

Может ли Федун продать «Спартак» и за сколько? Колонка Червиченко Что должно произойти, чтобы у «народной команды» сменился владелец.

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Согласен с Газизовым, что болельщики «Спартака» заслуживают большего.

Таких безликих начальников, как сейчас, я вообще не припоминаю. Мне иногда называют фамилии, а я вообще не понимаю, о ком речь. Переспрашивал футбольных людей, мне отвечали: «Это бывший охранник, кто-то ещё». Я удивлялся, как же так? А мне говорили: «Так совпало». Очень хорошо. Чему потом удивляться? Попова мы вообще не видим и не слышим. Зато есть какой-то шутник, который в «Твиттер» выкладывает шутки. Причём шутки сложные. Про фиалки и кормушку я понял, а про перчатки даже забыл к чему. В этих вещах у них хорошо получается. Хотя юмор настолько тонкий, что вряд ли до большинства он вообще доходит.