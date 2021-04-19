Стюард снимал баннер «Сухины дети», Хендрикс успокаивал Жиго. Фото поражения «Спартака»

18 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча с «Уфой» (0:3).
«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
Напомним, 18 апреля «Спартак» праздновал 99-летие. 18 апреля 1922 года свой первый матч провёл МКС (Московский кружок спорта), который считается предшественником «Спартака».
Лучшие кадры с матча «Спартак» – «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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