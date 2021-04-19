ФИФА выразила неодобрение клубам, присоединившимся к европейской Суперлиге

В ФИФА отреагировали о присоединении 12 европейских топ-клубов к новому клубному турниру – Суперлиге.
«ФИФА хотела бы пояснить, что она твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие глобального футбола является основной миссией ФИФА.
На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование, будь то национальное, региональное или глобальное, всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения. Более того, руководящие органы футбола должны использовать все законные, спортивные и дипломатические средства для обеспечения того, чтобы это продолжалось.
Таким образом, ФИФА может выразить только свое неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге» за пределами международных футбольных структур и несоблюдение вышеупомянутых принципов.
ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлечённые в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. Конечно же, мы сделаем всё необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперёд в общих интересах футбола», — цитирует Mirror заявление ФИФА.
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