Эммануэль Макрон поддержал решение французских клубов отказаться от участия в Суперлиге

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение французских клубов отказаться от участия в европейской Суперлиге.



«Президент республики приветствует позицию французских клубов, отказавшихся от участия в проекте европейской Суперлиги, который угрожает принципам единства. Власти Франции будут поддерживать все шаги, предпринятые национальной федерацией, лигой, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских», — говорится в заявлении президента Франции, текст которого приводит Reuters.



Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Президент «Ювентуса» Аньелли ушёл с поста главы Ассоциации европейских клубов