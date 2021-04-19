Ватцке: «Бавария» солидарна с дортмундской «Боруссией» в вопросе участия в Суперлиге

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке намекнул, что «Бавария» также не собирается присоединяться к числу участников европейской Суперлиги.
«Дортмундская „Боруссия“ и „Бавария“ полностью солидарны в вопросе участия в европейской Суперлиге», — приводит слова Ватцке журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, ранее официально объявили о присоединении к Суперлиге, такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.
- 19 апреля 2021
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