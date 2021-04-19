УЕФА дал ещё несколько дней городам, чтобы решить вопрос с допуском зрителей на Евро
Окончательное решение по местам проведения матчей предстоящего чемпионата Европы — 2020 будет принято не сегодня, сообщает журналист Тарик Панджа в своём «твиттере».
По информации источника, УЕФА предоставил дополнительное время городам, которые до сих пор не гарантировали допуск болельщиков на стадионы, — Дублину, Мюнхену и Бильбао. Вероятнее всего, крайним сроком станет пятница, 23 апреля.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Помимо перечисленных выше городов, это Санкт-Петербург, Лондон, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Глазго и Будапешт.
Сорокин высказался о возможном проведении дополнительных матчей Евро в Санкт-Петербурге
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