Сорокин рассказал об обсуждении Суперлиги на исполкоме УЕФА

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об обсуждении создания Суперлиги на заседании исполкома УЕФА.

«На исполкоме ещё раз была утверждена позиция, которая сейчас доминирует в УЕФА. Речь о недопустимости раскола в европейском футболе. Чеферин подчеркнул, что есть поддержка глав европейских государств, Еврокомиссии. Так что инициатива очень спорная, мягко говоря», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе».