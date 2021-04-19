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Сорокин рассказал об обсуждении Суперлиги на исполкоме УЕФА

Сорокин рассказал об обсуждении Суперлиги на исполкоме УЕФА
Футбол / Евро-2020 0
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Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал об обсуждении создания Суперлиги на заседании исполкома УЕФА.

«На исполкоме ещё раз была утверждена позиция, которая сейчас доминирует в УЕФА. Речь о недопустимости раскола в европейском футболе. Чеферин подчеркнул, что есть поддержка глав европейских государств, Еврокомиссии. Так что инициатива очень спорная, мягко говоря», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе».

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