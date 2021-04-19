Руни — об организаторах Суперлиги: эти люди не глупцы, давайте посмотрим на их предложения

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни призвал не спешить с критикой Европейской Суперлиги.
«Люди, отвечающие за эти клубы, не глупцы. Нам придётся подождать, чтобы понять их планы. Не думаю, что это здорово — отказаться от кубковых европейских соревнований, но давайте посмотрим на их предложения.
Я могу говорить за «Манчестер Юнайтед», в котором долго играл. Клубу меньше всего хотелось бы рисковать расположением собственных болельщиков. Уверен, в «МЮ» попытаются сделать так, чтобы фанаты были вовлечены во все процессы. Посмотрим, каковы будут предложения, когда они появятся», — приводит слова Руни BBC.
Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 19 апреля 2021
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