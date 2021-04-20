Флорентино Перес рассказал, для чего создали Суперлигу

Президент «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание нового турнира.

«Топ-клубы в Англии, Италии и Испании должны найти разрешение этой очень плохой ситуации, в которой находится футбол. Игра должна развиваться, как и компании, люди, менталитет. Сейчас изменился образ жизни, и футбол также должен измениться и адаптироваться к тому времени, в котором мы живём. К футболу теряется интерес. Телевидение должно измениться, чтобы мы могли адаптироваться. Молодёжь больше не интересуется футболом, потому что стало много некачественных матчей, у них есть другие площадки, чтобы отвлечься. Вы можете видеть, что аудитория уменьшается. Всякий раз, когда происходят изменения, есть люди, которые выступают против них. «Барселона» — «Манчестер» интереснее, чем «Манчестер» против более скромной команды Лиги чемпионов. У нас есть болельщики по всему миру. Это деньги для всех. Одна из задач, ради которой мы это делаем, — спасти футбол, спасти его в целом», — приводит слова Переса Marca.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.