Перес отреагировал на жёсткую критику главы УЕФА в адрес президента «Ювентуса»

Президент «Реала» и Суперлиги Флорентино Перес отреагировал на жёсткую критику главы УЕФА Александера Чеферина в адрес президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«Чего они не могут делать, так это оскорблять, как президент УЕФА сделал по отношению к нашему коллеге. Это плохой способ обратиться к Аньелли, это непрезентабельно. Я бы не стал говорить это никому публично. Это нужно изменить. Это должно измениться. УЕФА должен быть другим, мы не хотим, чтобы президент оскорблял президента большого клуба. Мы все меняемся к лучшему. Подобные заявления непонятны в демократической Европе», — приводит слова Переса AS.

Напомним, о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Команды-основатели получат единовременный платёж в размере € 3,5 млрд.