Алан Ширер — об английских клубах в Суперлиге: дисквалифицируйте их немедленно!

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал информацию о создании Европейской Суперлиги, в которой намерены сыграть шесть английских клубов — «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Выгнать эти клубы из Премьер-лиги? Да, почему бы и нет. Суперлига бросила гранату в Премьер-лигу и во всех остальных. Нужно им ответить — дисквалифицируйте их! Дисквалифицируйте их немедленно! Если можете, сделайте это. То, что клубы хотят сделать, неправильно. Это не конкурентная лига, она закрытая. Нельзя проводить соревнования, к которым никто не может присоединиться. Посмотрите на прекрасную работу «Лестера», «Вест Хэма», а они не смогут присоединиться к Суперлиге.

Это просто неправильно. Владельцы разрушают наследие, клубные ценности и отношения с болельщиками. Они говорили, что футбол без болельщиков уже не тот. Пусть посмотрят, что болельщики говорят сейчас. Они чётко дают понять, что не хотят этого. Посмотрим, что болельщики значат для этих клубов», — сказал Ширер в эфире BBC.

Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль»