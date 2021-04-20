«Тамбов»: мы тоже поддерживаем Хачатурянца. Он всё делает правильно

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков присоединился к волне поддержки главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.



«Мы тоже поддерживаем Хачатурянца. Он всё делает правильно», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Также доверие главе судейского комитета выразил президент «Урала» Григорий Иванов.



Накануне, 19 апреля, Хачатурянц объявил об отстранении от работы судьи Михаила Вилкова, пообещав, что тот больше не будет обслуживать матчи Российской Премьер-Лиги. Арбитр впоследствии отреагировал на заявление главы судейского комитета и выразил желание «поговорить по-мужски».

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