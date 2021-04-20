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Источник: УЕФА не исключит участников Суперлиги из этого розыгрыша еврокубков

Источник: УЕФА не исключит участников Суперлиги из этого розыгрыша еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полуфинальные матчи нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию, сообщает ESPN.

По информации издания, УЕФА не станет прибегать к жёстким мерам и исключать из еврокубков участников Европейской Суперлиги, несмотря на соответствующие угрозы.

Напомним, из четырёх полуфиналистов Лиги чемпионов три присоединились к еврокубкам. Это «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». Лишь «Пари Сен-Жермен» пока не объявил об участии в новом турнире.

Ранее о присоединении к Суперлиге также официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.

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Кто одержит победу в этом противостоянии?
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