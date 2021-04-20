Источник: УЕФА не исключит участников Суперлиги из этого розыгрыша еврокубков

Полуфинальные матчи нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию, сообщает ESPN.
По информации издания, УЕФА не станет прибегать к жёстким мерам и исключать из еврокубков участников Европейской Суперлиги, несмотря на соответствующие угрозы.
Напомним, из четырёх полуфиналистов Лиги чемпионов три присоединились к еврокубкам. Это «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити». Лишь «Пари Сен-Жермен» пока не объявил об участии в новом турнире.
Ранее о присоединении к Суперлиге также официально объявили такие клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом лиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Королевском клубе». Уже известен формат проведения турнира.
- 20 апреля 2021
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:41
-
14:35
-
14:28
-
14:13
-
13:56
-
13:40
-
13:36
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:55
-
12:51
-
12:49
-
12:45
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:09
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:43
-
11:43
-
11:37
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:55
-
10:37