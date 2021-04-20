«Краснодар» поддержал главу судейского комитета РФС Хачатурянца

«Краснодар» на своём официальном сайте выступил с заявлением, в котором поддержал главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.



«ФК «Краснодар» заявляет о поддержке решений председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, направленных на улучшение качества работы арбитров. Считаем, что последовательная линия поведения судейского комитета на дистанции приведёт к росту квалификации российских судей. Мы надеемся и уверены, что Ашот Рафаилович будет твёрд и последователен в улучшении качества судейства. Желаем Ашоту Хачатурянцу успехов в этом вопросе!» — говорится в заявлении «быков».



Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Ахмат» и «Рубин». Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Рубин»: полностью поддерживаем политику Хачатурянца. В судействе накопились проблемы