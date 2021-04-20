Головин — в заявке «Монако» на матч 1/4 финала Кубка Франции

«Монако» опубликовал заявку на матч 1/4 финала Кубка Франции с «Лионом». В список из 19 футболистов вошёл российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Маецки, Маннон, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Энрике, Марипан, Сидибе, Диоп, Флорентино, Фофана, Желсон, Головин, Чуаэми, Бен-Йеддер, Жеббель, Йоветич, Фолланд.

Матч 1/4 финала Кубка Франции «Лион» — «Монако» состоится завтра, 21 апреля, на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Начало встречи — в 22:10 мск.

Александр Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне россиянин провёл 17 матчей в Лиге 1, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.