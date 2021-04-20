Источник: Андреа Аньелли ушёл с поста президента «Ювентуса»

Андреа Аньелли покинул пост президента «Ювентуса», сообщает talkSPORT.

Причиной ухода функционера стала негативная реакция на создание Европейской Суперлиги. Напомним, ранее Аньелли занял пост вице-президента нового турнира.

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».