«Атлетико» отрицает выход из Суперлиги

В мадридском «Атлетико» опровергают информацию о выходе клуба из Европейской Суперлиги, сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Дермот Корриган.
По данным источника, «Атлетико» не планирует выходить из новообразованного турнира. Руководство «матрасников» перед вечерней тренировкой команды провело встречу с футболистами, на которой была оговорена тема участия в Суперлиге.
Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
- 21 апреля 2021
-
00:27
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 20 апреля 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:48
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:12
-
23:11
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:40
-
22:38
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:29
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:11
-
22:01
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:51
-
21:46