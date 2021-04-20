«Атлетико» отрицает выход из Суперлиги

В мадридском «Атлетико» опровергают информацию о выходе клуба из Европейской Суперлиги, сообщает в своём «твиттере» журналист The Athletic Дермот Корриган.

По данным источника, «Атлетико» не планирует выходить из новообразованного турнира. Руководство «матрасников» перед вечерней тренировкой команды провело встречу с футболистами, на которой была оговорена тема участия в Суперлиге.

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».