Томас Тухель о матче «Челси» с «Брайтоном»: думаю, на игроков повлияли новости о Суперлиге

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча с «Брайтон энд Хоув Альбион» в чемпионате Англии. Встреча 32-го тура состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась вничью — 0:0.

«Мы разочарованы. Мы хотели одержать победу и оказаться на третьем месте после этого матча. Нам не удалось этого добиться, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы сделали ошибки, выглядели уставшими, морально утомлёнными. Они защищались очень агрессивно, и мы не могли использовать мяч и создавать моменты. Мы были небрежны, когда действительно выигрывали мяч. На меня повлияли новости о Суперлиге и думаю на игроков тоже. Мы говорили только о Суперлиге перед матчем, и никто не говорил о самом матче», — приводит слова Тухеля BBC.

Подопечные Томаса Тухеля в 32 матчах набрали 55 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Брайтон» (34) — на 16-м месте.