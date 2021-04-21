Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
Итальянский специалист Лучано Спаллетти по окончании текущего сезона возглавит «Наполи». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, Спалетти в последние два месяца вёл активные переговоры с неаполитанцами, и стороны договорились о двухлетнем контракте. Последним клубом Спаллетти был «Интер», откуда его уволили в 2019 году. Также итальянец возглавлял «Рому», «Зенит» «Удинезе» и другие команды.
В текущем сезоне чемпионата Италии «Наполи» под руководством Дженнаро Гаттузо занимает пятое место после 31-го тура с 60 очками.
Ранее сообщалось, что Спалетти вошёл в список кандидатов на замену Андреа Пирло в «Ювентусе». В марте СМИ сообщали, что Спалетти может возглавить московский «Спартак».
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