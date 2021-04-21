Яков Эрлих вошёл в тренерский штаб «Уфы»
Бывший тренер-аналитик женской сборной России U19 Яков Эрлих вошёл в тренерский штаб «Уфы».
«Яков Эрлих вошёл в тренерский штаб «Уфы»! 32-летний специалист работал ранее тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный», а также тренером-аналитиком в женской сборной России U-19. Приветствуем Якова Николаевича и желаем ему успехов в нашей команде!» — сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» принимал на своём поле «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
«Спартак», набрав 47 очков, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (20) — на 14-м месте.
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