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Арсен Венгер — о приостановке Суперлиги: я счастлив. Не верил, что они дойдут до конца

Арсен Венгер — о приостановке Суперлиги: я счастлив. Не верил, что они дойдут до конца
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер прокомментировал информацию о приостановке Европейской Суперлиги.

«Я счастлив, ведь самое главное, что мы остались единой организацией, а в футбол будут играть по прежним правилам. ФИФА гарантирует это. Мы должны сохранить все клубы в ныне существующих организациях. Единство в нашей игре — это самый важный факт, который нужно защищать. Нужно дать шанс каждому в мире играть в футбол и иметь доступ к соревнованиям.

Мне всегда казалось, что такой проект был лишь стратегическим оружием, чтобы как можно больше забрать у УЕФА. Он выглядел неподготовленным. Я не верил, что они дойдут до конца», — цитирует Венгера beIN Sports.

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