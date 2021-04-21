Колосков: Суперлига – пустышка, которая была обречена на провал

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.



«Предрекал, что проект Суперлиги провалится. Это уже третья попытка сделать свою самостоятельную организацию, но на этот раз кроме демагогии и общих рассуждений я больше ничего не увидел. В основе проекта лежала не идея процветание клубов и федерации, а личный интерес — желание за счёт развала европейского футбола погасить свои долги. Половина этих клубов — банкроты. У «Реала» даже нет денег, чтобы подписать новый контракт с Серхио Рамосом.



Идея Суперлиги была понятна изначально: присвоить себе деньги и рассчитаться с долгами. У этой лиги не было перспективы. Слава богу, что на проект ополчились собственные федерации, даже РФС выступил против! Они же никого не спросили: ни футболистов, ни ассоциации, ни профсоюз футболистов. Эта пустышка была обречена на провал.



Вскоре у клубов не будет денег платить огромные зарплаты игрокам, поэтому УЕФА и предложила финансовый фэйр-плей. Рано или поздно этот пузырь лопнет — уже сейчас близко к этому. К тому же намечается реорганизация Лиги Чемпионов, теперь гранды будут получать больше», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Президент УЕФА отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги