Стал известен срок восстановления Хвичи Кварацхелии

Стал известен срок восстановления полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, который получил повреждение в матчей 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).
«Во время матча 26-го тура РПЛ против «Урала» полузащитник нашей команды Хвича Кварацхелия получил повреждение и был заменен в первом тайме. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель», — сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча. Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев.
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
- 21 апреля 2021
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