Онопко: у этого состава ЦСКА есть отличная возможность выиграть первый серьёзный трофей

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Сегодняшний матч очень важен для ЦСКА — это другой турнир, в котором у четырёх команд есть хороший шанс выиграть Кубок России. Кубок для нынешнего состава ЦСКА — отличная возможность завоевать первый серьёзный титул. Полуфинал с «Локомотивом» — один из важнейших матчей этого года. Да, есть чемпионат, в котором не потеряны шансы побороться за медали, но тут существует реальная возможность стать первым номером Кубка России. Немаловажно, что победа в Кубке даёт прямую путёвку в Лигу Европы. В чемпионате ЦСКА предстоит сыграть ещё четыре матча, всё может произойти.
Не сказал бы, что конкретный матч станет первой серьёзной проверкой Олича. Уже были тяжёлые матчи с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Сочи», в которых он руководил командой. Однако матчи с «Сочи», «Локомотивом» и дерби со «Спартаком» в недельном цикле — это своего рода подспорье. Эти три игры станут серьёзной проверкой для Олича и команды в целом», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 21 апреля 2021
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