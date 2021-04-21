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Онопко: у этого состава ЦСКА есть отличная возможность выиграть первый серьёзный трофей

Онопко: у этого состава ЦСКА есть отличная возможность выиграть первый серьёзный трофей
Футбол / Кубок России 0
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о предстоящем матче команды с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России. Встреча пройдёт сегодня, 21 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сегодняшний матч очень важен для ЦСКА — это другой турнир, в котором у четырёх команд есть хороший шанс выиграть Кубок России. Кубок для нынешнего состава ЦСКА — отличная возможность завоевать первый серьёзный титул. Полуфинал с «Локомотивом» — один из важнейших матчей этого года. Да, есть чемпионат, в котором не потеряны шансы побороться за медали, но тут существует реальная возможность стать первым номером Кубка России. Немаловажно, что победа в Кубке даёт прямую путёвку в Лигу Европы. В чемпионате ЦСКА предстоит сыграть ещё четыре матча, всё может произойти.

Не сказал бы, что конкретный матч станет первой серьёзной проверкой Олича. Уже были тяжёлые матчи с «Тамбовом», «Арсеналом» и «Сочи», в которых он руководил командой. Однако матчи с «Сочи», «Локомотивом» и дерби со «Спартаком» в недельном цикле — это своего рода подспорье. Эти три игры станут серьёзной проверкой для Олича и команды в целом», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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