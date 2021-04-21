«Динамо» упустило возможность возглавить группу молодёжного первенства, проиграв дома
В 4-м туре плей-офф молодёжного первенства «Динамо» принимало УОР №5. Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд уже в начале встречи, на 16-й минуте. Автором гола стал нападающий Магомед Мусаев. Спустя 10 минут хозяева восстановили равновесие усилиями полузащитника Кирилла Жуковского. Ещё через шесть минут УОР вновь повело в счёте благодаря точному удару форварда Тимура Галимзянова. В середине второго тайма, на 70-й минуте, он закрепил успех команды, оформив дубль.
«Динамо» упустило возможность подняться в лидеры второй группы молодёжного первенства России и с 26 очками в активе занимает третье место. УОР №5 (24) располагается строчкой ниже.
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