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«Динамо» упустило возможность возглавить группу молодёжного первенства, проиграв дома

«Динамо» упустило возможность возглавить группу молодёжного первенства, проиграв дома
Футбол / РПЛ 0

В 4-м туре плей-офф молодёжного первенства «Динамо» принимало УОР №5. Матч прошёл на стадионе «Новогорск-Динамо» в Химках и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд уже в начале встречи, на 16-й минуте. Автором гола стал нападающий Магомед Мусаев. Спустя 10 минут хозяева восстановили равновесие усилиями полузащитника Кирилла Жуковского. Ещё через шесть минут УОР вновь повело в счёте благодаря точному удару форварда Тимура Галимзянова. В середине второго тайма, на 70-й минуте, он закрепил успех команды, оформив дубль.

«Динамо» упустило возможность подняться в лидеры второй группы молодёжного первенства России и с 26 очками в активе занимает третье место. УОР №5 (24) располагается строчкой ниже.

Россия - Молодёжное первенство. Группа II. 4-й тур
21 апреля 2021, среда. 15:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
1 : 3
УОР №5
Егорьевск
0:1 Мусаев – 16'   1:1 Жуковский – 26'   1:2 Галимзянов – 32'   1:3 Галимзянов – 70'
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