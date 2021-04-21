АПЛ предъявила ультиматум руководителям клубов «большой шестёрки»

Руководителям английский клубов, присоединившихся к проекту Европейской Суперлиги, предъявлен ультиматум о их скором выходе из ключевых комитетов английской Премьер-лиги.
Как сообщает Sky Sports, исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс сегодня, 21 апреля, связался с председателем правления «Челси» Брюсом Баком, а также с исполнительным директором «Арсенала» Винайем Венкатешамом и попросил их отказаться от занимаемых ими должностей в рабочих группах лиги.
Источник сообщает, что Мастерс попросил Бака, который является членом комитета по аудиту и вознаграждениям АПЛ, и Венкатешама, входящего в состав Стратегической консультативной группы клубов (CSAG), уйти в отставку добровольно, иначе им грозит увольнение.
По словам инсайдеров, руководителя «Манчестер Сити» Феррана Сориано также попросили уйти из CSAG. АПЛ намеревается добиться ухода Эда Вудворда (председателя правления «Манчестер Юнайтед») и Тома Вернера (занимающего аналогичный пост в «Ливерпуле») из состава Консультативной группы по вещанию.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие английские клубы, как «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».
Вчера, 20 апреля, проект покинули все шесть английских клубов, фактически разрушив идею о проведении данного турнира.
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