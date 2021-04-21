«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис, Рэмси, Б. Траоре, Уоткинс.
Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Баркли, Хос, Чуквуэмека, Дэвис, Эль-Гази.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Фоден, Жезус.
Запасные: Стеффен, Аке, Канселу, Эрик Гарсия, Лапорт, Б. Менди, Фернандиньо, Стерлинг, Ферран Торрес.
Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.
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