«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Астон Виллы» и «Манчестер Сити» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Конса, Мингс, Кэш, Макгинн, Накамба, Дуглас Луис, Рэмси, Б. Траоре, Уоткинс.



Запасные: Хитон, Эль-Мухамади, Энгельс, Тейлор, Баркли, Хос, Чуквуэмека, Дэвис, Эль-Гази.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Родриго Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Фоден, Жезус.



Запасные: Стеффен, Аке, Канселу, Эрик Гарсия, Лапорт, Б. Менди, Фернандиньо, Стерлинг, Ферран Торрес.



Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.