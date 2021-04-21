Николич: ЦСКА — по-прежнему суперкачественная команда

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 1/2 финала Кубка с ЦСКА (3:0) поделился впечатлениями от игры армейцев.

«ЦСКА играл по-другому, чем два месяца назад, но это по-прежнему суперкачественная команда. Влашич, Рондон, Чалов, Дзагоев появился на поле, Акинфеев – это всё сильные игроки, против которых сложно играть. Мы знали, что нам надо им противостоять, пусть это и непросто, но у нас получилось… Сейчас восстановимся, потренируемся и в пятницу уже на следующий матч.

Для меня каждая игра – маленький финал. Ровно три месяца назад мы играли против «Тамбова», никто тогда не думал, где мы сейчас окажемся. Сейчас всё в наших руках и нельзя упускать то, что мы заработали большим трудом. Каждая следующая победа будет для меня самой лучшей", — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.