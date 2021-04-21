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Николич отказался обсуждать возможный уход Мухина

Николич отказался обсуждать возможный уход Мухина
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 1/2 финала Кубка с ЦСКА (3:0) отказался ответить на вопрос о возможном уходе полузащитника Максима Мухина.

«Уход Мухина? Я не буду обсуждать этот вопрос и реагировать на сообщения СМИ», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина, ранее рассказал о ходе переговоров о новых контрактах игроков с клубом и сорванной встрече с руководством железнодорожников. Футбольный агент Тимур Гурцкая заявлял, что московский клуб не ведёт переговоры с полузащитниками о новых контрактах.

В матче 1/2 финала Кубка России «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Агент Жемалетдинова рассказал о сорванной встрече по контракту с руководством «Локомотива»
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