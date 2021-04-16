Агент Жемалетдинова рассказал о сорванной встрече по контракту с руководством «Локомотива»

Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и Максима Мухина, рассказал о ходе переговоров о новых контрактах игроков с клубом.



«Тимур Гурцкая сказал, что переговоры по новым контрактам Мухина и Жемалетдинова не ведутся? Надо пояснить ситуацию. В начале недели мне поступил звонок от господина Леонченко с желанием встретиться и обсудить ситуацию по ребятам. Предварительно она была назначена на четверг, а в среду должно было быть оговорено время. В течение всей среды я не получил ни грамма информации, а ближе к 9 вечера мне пришло сухое сообщение от Леонченко: «Добрый вечер. Извиняюсь, завтра не смогу».



Речи о переносе её на другое время тоже не было. Что происходит? Этот вопрос лучше адресовать нынешнему гендиректору клуба. Так как до конца чемпионата остался месяц, данная ситуация вынуждает меня активнее проводить консультации с другими клубами. Потому что Рифат — это молодой игрок, футболист сборной, который стал лидером «Локо» и ещё до конца не раскрыл свой потенциал, а контракт у него заканчивается этим летом. Я должен предоставить ему все возможные варианты.



Что касается Мухина, то это интересный и молодой игрок, который уже побывал во взрослой сборной, и к нему тоже имеется повышенный интерес от лучших клубов России», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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