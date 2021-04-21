Франсуа Камано: с такой защитой, как у «Локомотива», легко играть и забивать

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0).
«То, что мне удаётся забивать много голов в последних матчах, — это результат той работы, которую мы выполняем на тренировках. У нас очень сплочённый коллектив. Также спасибо парням, которые играли в защите. С такой поддержкой сзади легко играть и забивать. Я не думаю о своей статистике. Она сама себя проявит в будущем. Самое главное — это та игра, которую показываем. Хочу поблагодарить всю команду. Сегодня мы показали единство и сплоченность. Надо продолжать побеждать и в будущем.
Я не забивал полгода? Думаю, это вопрос адаптации. С каждым днём я чувствую себя лучше и чувствую своих партнёров. Когда я приехал в Москву, не был на пике формы и не был готов на сто процентов. Сразу поставил перед собой задачу набирать физическую форму. В зимнюю паузу я хорошо провёл время с семьёй и зарядил батарейки. Когда вернулся, мы поехали на сборы, провели хорошую работу. Там тренер принял решение поставить меня в атаку. Оно было очень удачным. Я раскрылся на этой позиции. Мне всё удаётся: забегания, открывания. Рад и поздравляю всех с победой. Сейчас я лучше чувствую партнёров, они тоже лучше чувствуют меня. Мы хорошо понимаем друг друга. Спасибо товарищам, которые помогают мне раскрываться и забивать голы», — приводит слова Камано «Матч ТВ».
- 21 апреля 2021
-
23:15
-
23:12
-
23:08
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:26
-
22:09
-
22:04
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:49
-
21:44
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:04
-
20:57
-
20:53
-
20:48
-
20:41