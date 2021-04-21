Франсуа Камано: с такой защитой, как у «Локомотива», легко играть и забивать

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0).



«То, что мне удаётся забивать много голов в последних матчах, — это результат той работы, которую мы выполняем на тренировках. У нас очень сплочённый коллектив. Также спасибо парням, которые играли в защите. С такой поддержкой сзади легко играть и забивать. Я не думаю о своей статистике. Она сама себя проявит в будущем. Самое главное — это та игра, которую показываем. Хочу поблагодарить всю команду. Сегодня мы показали единство и сплоченность. Надо продолжать побеждать и в будущем.

Я не забивал полгода? Думаю, это вопрос адаптации. С каждым днём я чувствую себя лучше и чувствую своих партнёров. Когда я приехал в Москву, не был на пике формы и не был готов на сто процентов. Сразу поставил перед собой задачу набирать физическую форму. В зимнюю паузу я хорошо провёл время с семьёй и зарядил батарейки. Когда вернулся, мы поехали на сборы, провели хорошую работу. Там тренер принял решение поставить меня в атаку. Оно было очень удачным. Я раскрылся на этой позиции. Мне всё удаётся: забегания, открывания. Рад и поздравляю всех с победой. Сейчас я лучше чувствую партнёров, они тоже лучше чувствуют меня. Мы хорошо понимаем друг друга. Спасибо товарищам, которые помогают мне раскрываться и забивать голы», — приводит слова Камано «Матч ТВ».