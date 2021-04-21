«Желания болельщиков должны исполняться». Чорлука вновь опубликовал фото с бокалом пива

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука после победы в матче 1/2 финала Кубка России с ЦСКА (3:0) вновь опубликовал фото с бокалом пива.
«Болельщики просили меня, а их желания должны исполняться!» — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ведрана Чорлуки
На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Франсуа Камано. Результативную передачу отдал полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский. Во втором тайме, на 53-й минуте, защитник железнодорожников Мацей Рыбусь мягко навесил с углового, форвард «Локомотива» Фёдор Смолов в борьбе с хавбеком ЦСКА Иваном Обляковым удачно подставил ногу — мяч по невероятной траектории залетел за шиворот голкиперу армейцев Игорю Акинфееву. Автогол записали на Облякова. В концовке встречи хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк довёл счёт до разгромного.
Таким образом, «Локомотив» вышел в финал Кубка России, где сыграет с самарскими «Крыльями Советов», которые ранее одолели грозненский «Ахмат» (1:1, 4:1 — по пенальти).
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