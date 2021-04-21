В матче «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» к 57-й минуте показано уже две красные карточки

В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Идёт 65-я минута, счёт 2:1 в пользу гостей.



На 57-й минуте защитник хозяев Мэтти Кэш потерял мяч на чужой половине поля и сразу же пошёл в отбор, но перестарался, в подкате жёстко сбив полузащитника «горожан» Филипа Фодена. Судья показал Кэшу за этот фол жёлтую карточку, которая стала для защитника «Астон Виллы» второй.

Видео нарушения и удаления Мэтти Кэша

Удалением Кэша судья уравнял составы команд — на 42-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Ман Сити» Джон Стоунс.

Видео удаления Джона Стоунса

Подопечные Хосепа Гвардиолы в 32 матчах набрали 74 очка и занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (44) — на 11-м месте. У бирмингемцев два матча в запасе.