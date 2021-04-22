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«Монако» с Головиным обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции

«Монако» с Головиным обыграл «Лион» и вышел в полуфинал Кубка Франции
Футбол / Франция 0

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Лион» принимал «Монако». Встреча прошла на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 51-й минуте встречи защитник «Лиона» Синали Дьоманде получил вторую жёлтую карточку и был вынужден покинуть поле. Через три минуты форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер успешно реализовал пенальти и открыл счёт. На 61-й минуте нападающий Кевин Фолланд упрочил преимущество гостей в счёте.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных, однако вышел на замену уже на 15-й минуте матча. Российский игрок заменил хавбека Софьяна Диопа.

Таким образом, «Монако» вышел в полуфинал Кубка Франции, а «Лион» завершил выступление в турнире.

Кубок Франции. 1/4 финала
21 апреля 2021, среда. 22:10 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 54' (пен)   0:2 Фолланд – 61'
Удаления: Дьоманде – 51' / нет
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