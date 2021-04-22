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«Парма» забила «Ювентусу» со штрафного. Роналду в стенке закрыл лицо и не прыгнул

«Парма» забила «Ювентусу» со штрафного. Роналду в стенке закрыл лицо и не прыгнул
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, который стоял в стенке на штрафном ударе в матче с «Пармой» (3:1), не прыгнул во время удара.

Роналду также закрыл лицо, защищаясь от летящего мяча. В итоге Гастон Бругман забившил прямым ударом со штрафного.

В матче 32-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Парму». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.

На 25-й минуте счёт открыл Гастон Бругман. На 43-й минуте защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сравнял счёт, ему ассистировал Маттейс де Лигт. В начале второго тайма Сандро оформил дубль, голевую передачу отдал Хуан Куадрадо. Третий гол туринцев забил Маттейс де Лигт, ему ассистировал Куадрадо.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» проиграл «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Решающий гол «Порту» забил Сержиу Оливейра со штрафного, при этом Роналду отвернулся в стенке.

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