Бензема стал лучшим ассистентом «Реала» в ХХI веке, обогнав Роналду
В матче 31-го тура испанской Примеры «Кадис» принимает «Реал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Рамон де Карранса» в Кадисе. К 82-й минуте счёт 3:0 в пользу гостей.
На 30-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема успешно реализовал пенальти, а спустя 3 минуты отдал результативную передачу на защитника Альваро Одриосолу. Этот голевой пас стал 88-м для Бензема в чемпионате Испании. Таким образом, по этому показателю французский нападающий обогнал бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, на счету которого 87 результативных передач, и стал лучшим ассистентом мадридцев в ХХI веке.
Напомним, Бензема выступает в составе «Реала» с 2009 года. Роналду покинул мадридский клуб в 2018 году и перешёл в «Ювентус».
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