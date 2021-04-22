Президент Суперлиги заявил, что знает, кто стоит за протестами болельщиков «Челси»

Флорентино Перес, президент мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги, выразил мнение о протестах в Лондоне (Великобритания) перед матчем 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:0).
«Протест болельщиков «Челси»? У «Стэмфорд Бридж» было около 40 человек… Если хотите, я расскажу вам, кто их привёл туда. Акцию в Лондоне организовали те же люди, что и одели футболки, выражающие протест Суперлиге, на футболистов «Кадиса», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ликование фанатов «Челси» после новости о выходе из Суперлиги.
Напомним, что перед матчем 31-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и мадридским «Реалом» (0:3) игроки хозяев в подтрибунном помещении находились в футболках с надписью: «Суперлига? Футбол – для всех».
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