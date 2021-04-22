Маринато Гильерме отреагировал на победу «Локомотива» над ЦСКА в полуфинале Кубка России

35-летний голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме отреагировал на победу железнодорожников над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

«Продолжаем!» — гласит сообщение Гильерме в «Инстаграме», сопровождённое хэштегом #толькоЛоко и эмодзи с цифрой «10», означающей десятую подряд победу железнодорожников.

В финальном матче Кубка России сезона-2020/2021 встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».



«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1), а в полуфинале разгромили ЦСКА (3:0).



Финальный матч Кубка России пройдёт 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.