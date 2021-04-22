Евгений Фролов: хочу отдать должное решению главного тренера. Это было гениально

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов прокомментировал выход команды в финал Кубка России. В полуфинале клуб из Самары оказался сильнее «Ахмата» (0:0, 4:1 в серии пенальти).
«Чувствовал себя уверенно. За 10 минут до конца игры мне сказали готовиться к выходу. Я немного не ожидал этого. Потому что не ожидал, что так произойдёт. Но был спокоен, уверен. Отыграл три минуты. Достойно. На ноль (смеётся). Пенальти… Так получилось, что мы добились победы.
Первый – прыгнул, но не угадал. Второй – прыгнул и угадал. Третий — остался на месте и поймал мяч. Но история удивительная. Я тренировался на наших болельщиках в перерыве матча с «Амкалом» (смеётся). Можно сказать, что ребята из «Амкала» и наши болельщики сумели меня подготовить.
Он сказал напутствие, пожелал удачи. Сказал вратарские моменты. Я хочу отдать должное нашему главному тренеру. Это было гениально. Всё, что происходит сейчас в нашей команде, – это гениально, сказочно. Книжки можно писать и кино снимать.
Когда выходишь в игру, то слышишь только шум. Но заряд эмоций, энергетика огненная, нереальная, это всё чувствуешь. Это дает уверенность, что всё у нас получится», — цитирует Фролова пресс-служба «Крыльев Советов».
- 22 апреля 2021
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