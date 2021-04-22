Ряд клубов РПЛ наказан КДК РФС за нарушение санитарного регламента

Ряд клубов Российской Премьер-Лиги наказан КДК РФС за нарушение санитарного регламента в матчах 26-го тура. Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.



«ЦСКА по части 3 санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей. По части 2 на 10 тыс. рублей.



«Арсенал» за нарушение части 3 санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей. «Ротор» за нарушение части 3 санитарного регламента оштрафован на 50 тыс. рублей.



«Динамо» за нарушение 3 части санитарного регламента оштрафовано на 50 тыс. рублей. За использование зрителями пиротехники «Динамо» оштрафовано на 10 тыс. рублей.



За неподобающее поведение команды (шесть жёлтых карточек) «Ахмат» оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 55 очков, вырвав ничью в драматическом матче с «Краснодаром» (2:2). На второе место поднялся московский «Локомотив» (49), который в этом туре разгромил «Ростов» (4:1). На третье место опустился «Спартак» (47), сенсационно проигравший в домашнем матче с «Уфой» (0:3).

Доменико Тедеско был наказан КДК РФС после матча с «Уфой»