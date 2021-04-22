Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Спаллетти готов вновь тренировать. В Италии напомнили об интересе со стороны «Спартака»

Спаллетти готов вновь тренировать. В Италии напомнили об интересе со стороны «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, известный в России по работе в «Зените», готов вернуться в профессию, сообщает Sportal.it.

Итальянский специалист не возглавлял никакую команду с 2019 года, при этом у него действовал контракт с нерадзурри. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Спаллетти является «Наполи», однако много зависит от того, удастся ли неаполитанцам пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Также итальянские журналисты в своём материале напомнили об интересе к Спаллетти со стороны московского «Спартака». Красно-белых в последнее время называли одним из клубов, куда могут пригласить тренера.

Помимо «Зенита» и «Интера» Спаллетти в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и другие команды.

Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021