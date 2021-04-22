Спаллетти готов вновь тренировать. В Италии напомнили об интересе со стороны «Спартака»

Бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, известный в России по работе в «Зените», готов вернуться в профессию, сообщает Sportal.it.



Итальянский специалист не возглавлял никакую команду с 2019 года, при этом у него действовал контракт с нерадзурри. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Спаллетти является «Наполи», однако много зависит от того, удастся ли неаполитанцам пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.



Также итальянские журналисты в своём материале напомнили об интересе к Спаллетти со стороны московского «Спартака». Красно-белых в последнее время называли одним из клубов, куда могут пригласить тренера.



Помимо «Зенита» и «Интера» Спаллетти в ходе своей карьеры возглавлял «Рому», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи» и другие команды.

Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона