Агуэро перейдёт в «Барселону», только если Месси останется в команде

Стала известна причина, по которой нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро до сих пор не подписал контракт с «Барселоной». Сообщалось, что стороны согласовали условия двухлетнего договора.



Как сообщает AS, в окружении футболиста утверждают, что он готов поставить подпись в соглашении с сине-гранатовыми, но сделает это не раньше, чем свой контракт с клубом продлит форвард Лионель Месси. Игроки давно дружат и выступают вместе за сборную Аргентины, и Серхио не намерен переходить в стан каталонцев, если оттуда уйдёт его соотечественник. Соглашение Месси истекает этим летом.



Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» 32-летний форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.

Видео единственного гола Агуэро в этом сезоне АПЛ: