Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодёжного первенства России

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В четвёртом туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Аслан Муталиев, но уже на 31-й минуте полузащитник ЦСКА Сергей Пряхин восстановил статус-кво. Решающий гол был забит во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник хозяев Константин Шильцов. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».

Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.

Россия - Молодёжное первенство. Группа I. 4-й тур
22 апреля 2021, четверг. 16:30 МСК
Спартак-мол.
Москва
Окончен
2 : 1
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 Муталиев – 24'   1:1 Пряхин – 30'   2:1 Шильцов – 52'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021