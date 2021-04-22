«Спартак» обыграл ЦСКА в матче молодёжного первенства России

В четвёртом туре плей-офф молодёжного первенства России «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Аслан Муталиев, но уже на 31-й минуте полузащитник ЦСКА Сергей Пряхин восстановил статус-кво. Решающий гол был забит во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник хозяев Константин Шильцов. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Спартака».
Напомним, после 18 туров молодёжного первенства первые пять команд групп А и Б сформировали группу 1, в которой будет определён победитель турнира. Вторые пятёрки команд образовали группу 2, в которой будут разыграны места с 11-го по 20-е.
- 22 апреля 2021
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