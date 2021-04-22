Ультрас киевского «Динамо»: будем против Луческу, даже если с ним клуб выиграет ЛЧ

Ульрас киевского «Динамо» White Boys Club в очередной раз подчеркнули свой негативный настрой по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу.

«Прошлым летом фанатское движение «Динамо» приняло решение отказаться от активной поддержки команды, пока Луческу является её главным тренером. Причина этого решения — не профессиональная квалификация румына, а его человеческие качества, которые нас категорически не устраивают. Соответственно, это решение не изменится независимо от количества выигранных трофеев. Даже если «Динамо» завоюет для Киева Кубок Лиги чемпионов – с трибун будет звучать «Lucescu, go away».

«Только дураки не меняют своё мнение» — слова одного из игроков после вчерашнего матча в Тернополе. Игроки утверждают, что нам нужен был результат. Да, это правда. Мы устали от систематических проигрышей главному сопернику и прекращения борьбы за чемпионство задолго до завершения чемпионата. Мы устали от отсутствия игры на поле и от постоянных пустых обещаний что-то изменить.

Но какой ценой? Неужели кто-то всерьёз думает, что мы будем радоваться результатам тренера, чьё назначение не могли представить в страшном сне? Примем тренера, с которым продолжает ассоциироваться вся принципиальность и ненависть так называемого «дерби»? Поддерживать тренера, от которого несло и несёт медийной грязью? Чьи методы работы основываются на воспитании симулянтов и провокаторов?

Луческу не место в «Динамо». Это наша точка зрения, мы имеем на неё право и будем отстаивать её четко, последовательно, от матча к матчу. Изменение собственного мнения не должно противоречить жизненной позиции и принципам, которых человек неуклонно придерживается. Иначе – это легкомысленный дурак без принципов и чести, а это уж точно не об ультрас «Динамо», — написали представители фанатского движения White Boys Club в «Фейсбуке».