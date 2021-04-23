Гюндоган: новый формат Лиги чемпионов — меньшее из зол в сравнении с Суперлигой

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался по поводу реформы Лиги чемпионов УЕФА в контексте отказа топ-клубов от участия в Европейской Суперлиге.
«В свете происходящего вокруг Суперлиги могли бы мы обсудить также и новый формат Лиги чемпионов? Нам предвещают всё больше и больше матчей, и при этом никто не думает об игроках. Новый формат Лиги чемпионов – просто меньшее из зол в сравнении с Европейской Суперлигой.
Формат ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – и для нас, и для игроков, и для фанатов», – написал Гюндоган на своей странице в «Твиттере».
В новом формате группового этапа Лиги чемпионов планируется участие 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Согласно реформе будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф.
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