Гюндоган: новый формат Лиги чемпионов — меньшее из зол в сравнении с Суперлигой

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган высказался по поводу реформы Лиги чемпионов УЕФА в контексте отказа топ-клубов от участия в Европейской Суперлиге.



«В свете происходящего вокруг Суперлиги могли бы мы обсудить также и новый формат Лиги чемпионов? Нам предвещают всё больше и больше матчей, и при этом никто не думает об игроках. Новый формат Лиги чемпионов – просто меньшее из зол в сравнении с Европейской Суперлигой.



Формат ЛЧ в нынешнем виде отлично работает и является самым популярным клубным турниром в мире – и для нас, и для игроков, и для фанатов», – написал Гюндоган на своей странице в «Твиттере».



В новом формате группового этапа Лиги чемпионов планируется участие 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Согласно реформе будет сформирована одна лига вместо разделения на группы. В раунд плей-офф выйдут восемь лучших команд, а остальные клубы пройдут отбор через новый раунд плей-офф.

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов