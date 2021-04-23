Роджерс — о матче с «Вест Бромвичем»: даже при счёте 3:0 я был недоволен происходящим

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал победу своих подопечных в матче 32-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (3:0).
«Сегодня мы показали хороший футбол и заслуженно одержали победу. Сейчас любая победа — это очень важно для нас. Мои футболисты в первые полчаса показали действительно хороший футбол, был виден настрой. Однако в перерыве я был немного недоволен происходящим, так как качество наших передач было низким.
Битва за Лигу чемпионов? Я не думаю о других командах. Мы должны думать о себе. Мы можем контролировать только себя.
Джейми Варди на протяжении всей своей карьеры демонстрирует свои лучшие качества, а Келечи Ихеаначо только сейчас начал показывать свои лучшие стороны — ему всё ещё есть куда расти, так как он пока делает слишком много ошибок. Но нельзя не отметить его прогресс в последнее время. Я очень доволен им», — приводит слова североирландского специалиста BBC.
Видео гола Келечи Ихеаначо в матче с «Вест Бромвичем»
Подопечные Брендана Роджерса в 32 матчах набрали 59 очков и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (24) — на предпоследнем, 19-м месте.
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