«Рубин» направил жалобу в ЭСК после матча с «Уралом». Клуб просит рассмотреть 18 эпизодов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе арбитра Артёма Любимова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0), а также сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС.



«В России очень не любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. При том, что мы выиграли! После матча мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».



«Рубин», набрав 46 очков, замыкает зону еврокубков, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Слуцкого опережают ЦСКА и «Динамо» по дополнительным показателям. Выше располагаются «Спартак» (47), «Локомотив» (49) и «Зенит» (55).

«Локомотив» тащат в ЛЧ, а давление «Спартака» приносит плоды? Разбор судейства 26-го тура Отстранение Вилкова может пойти на пользу нашему футболу? Арбитр Игорь Федотов разобрал все матчи тура.