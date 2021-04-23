«Рубин» направил жалобу в ЭСК после матча с «Уралом». Клуб просит рассмотреть 18 эпизодов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о работе арбитра Артёма Любимова в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0), а также сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС.
«В России очень не любят жалобщиков, которые ходят и ноют. Я не ною. Я аргументированно отстаиваю свою позицию. При том, что мы выиграли! После матча мы отослали жалобу в ЭСК, где указали 18 эпизодов, в которых арбитр, на наш взгляд, принял неправильные решения», — сказал Слуцкий в эфире канала «Татарстан-24».
«Рубин», набрав 46 очков, замыкает зону еврокубков, занимая четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Слуцкого опережают ЦСКА и «Динамо» по дополнительным показателям. Выше располагаются «Спартак» (47), «Локомотив» (49) и «Зенит» (55).
- 23 апреля 2021
-
11:49
-
11:34
-
11:34
-
11:28
-
11:11
-
11:06
-
11:01
-
10:57
-
10:46
-
10:30
-
10:26
-
10:24
-
10:22
-
09:56
-
09:56
-
09:29
-
09:27
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:28
-
08:12
-
06:37
-
04:17
-
04:00
-
03:27
-
01:53
-
01:26
-
00:59
-
00:52
-
00:49
-
00:39
-
00:26
-
00:23
-
00:09